Соловьев объяснил, зачем в Беларуси на протесты выходят женщины

Оппозиция в Белоруссии действует остроумно, выпуская на митинги женщин. Об этом заявил ведущий программы «Соловьёв LIVE» Владимир Соловьев.
«Они остроумно действуют. Взяли женщин. Они учли, что их не трогали вчера ОМОНОвцы. Сегодня они бросают только девчонок на ОМОН. Цели в этом нет никакой. Задача — показать неспокойство», — сказал телеведущий, комментируя женский марш в Минске. По мнению телеведущего, сами организаторы митинга находятся за границей. С ним согласился собеседник эфира политолог из Белоруссии Дмитрий Крят. «Не мы это придумали. Каждый день у нас возникают ситуации по заранее спланированному сценарию. Каждый день что-то выдумано. Я уверен, что это не спонтанная акция», — сказал обозреватель, напомнив, что подобные протесты уже были ранее в Европе.
Сегодня ходе несанкционированной «женской акции» в центре Минска участницы шествия сумели пробиться сквозь милицейское оцепление. Действие сопровождалось визгами и криками «Мы здесь власть».
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