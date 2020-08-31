В Госдуме потребовали кредитной амнистии для россиян

В Государственной думе требуют организовать для россиян не кредитные каникулы, а полноценную кредитную амнистию. Долги россиян из-за кризиса составляют триллионы рублей, подчеркнул в своем пресс-релизе глава думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Долги населения достигли 16 триллионов рублей и продолжают расти как снежный ком, который грозит обрушить и социальную стабильность, и кредитно-денежную систему. Есть только один способ избежать взрыва — кредитная амнистия, полное списание долгов для тех, кто по объективным причинам не способен их вернуть», — заявил Миронов. Политик сравнил возможный итог нынешней финансовой госполитики с дефолтом в 1998 году.
Кредитные каникулы для граждан — это минимум из того, что могло сделать государство, считает Миронов. Власти должны продлить их хотя бы до конца года, так как кризис продолжается. Кроме того, «Справедливая Россия» предлагала сделать кредитную амнистию перед пандемией, напомнил политик. Он уверен, если бы партию послушались, в стране бы сложилась совсем другая ситуация, а потому не стоит продолжать тянуть с кредитной амнистией.
12 августа появились сообщения о массовых жалобах россиян на нарушения со стороны банков. Граждане недовольны необоснованными отклонениями заявок на кредитные каникулы. Перед этим эксперт сообщал о снижении в России количество заявок на кредитные каникулы, пишет RT.
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