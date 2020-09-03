Дмитрий Песков отметил, что не знает о причинах обысков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственные действия не должны препятствовать реализации программ развития Дальнего Востока, особенно на фоне недавнего визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Накануне в учреждении Минвостокразвития РФ прошли обыски.

«Безусловно, следственные действия не могут и не должны мешать программам развития Дальнего Востока, тем более после того, как регион посетил глава правительства, и были сформулированы новые задачи по ускорению этого развития», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что администрации президента неизвестно, что послужило причиной обысков.

Днем 2 августа стало известно об обысках в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций, которое учреждено Минвостокразвития РФ и курируется полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Трутнева. Однако комментировать действия силовых структур там отказались.

В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Дальний Восток с рабочим визитом. В рамках поездки он, в том числе, встретился с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

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