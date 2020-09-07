Кадыров показал кадры со свадьбы племянника. На празднике были вертолет и стрельба

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XIX съезд всероссийской политической партии
По словам Рамзана Кадырова, его племянник всегда вызывал только гордость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в соцсетях видео со свадьбы своего племянника Абубакара Кадырова. Несмотря на эпидемию коронавируса, свадьба прошла с размахом: с традиционной для Кавказа стрельбой и вертолетом.

«Мы сыграли большое свадебное торжество, которое собрало многочисленных гостей со всей республики. Несмотря на плотный рабочий график, я не остался в стороне и лично поздравил молодых с созданием новой семьи», — написал Кадыров под видеозаписью.

Глава Чечни рассказал, что отец Абубакара умер в 2001 году. С тех пор Рамзан Кадыров относился к нему с отцовской заботой. Он подчеркнул, что племянник всегда вызывал только гордость и уважение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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