Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

Вместо «Северного потока — 2» Польша может предложить Германии Baltic Pipe Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Польша может предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа в случае отказа Берлина от использования «Северного потока — 2». Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Власти Польши готовы предоставить Германии инфраструктуру газопровода Baltic Pipe вместо „Северного потока-2“», — пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на Мюллера. Он отметил, что Польша готова работать с Германией, если у Берлина возникнет такая потребность.

Такие проекты, как «Северный поток — 2» противоречат идее солидарности и энергетической безопасности, отметил пресс-секретарь польского правительства. Он добавил, что Польша с самого начала заявляла, что солидарность стран Европы в этом вопросе должна быть однозначной.

Baltic Pipe — проект газопровода, который должен соединить месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Планируется, что мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. закончить строительство Польша собирается к 1 октября 2022 года.