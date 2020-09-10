Правительство выделит больше денег на пособия безработным

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Для безработных выделят больше денег из бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Правительство выделит еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Еще 1,7 миллиарда рублей выделят восьми регионам на ежемесячные выплаты многодетным семьям.

Ранее сообщалось, что в России введут дополнительные выплаты по безработице для семей с детьми. На это потратят 8,5 миллиарда рублей. Кроме того, в стране может появиться минимальный гарантированный доход для всех граждан, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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