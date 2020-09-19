Кадыров будет бороться с провокациями правдой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства республики и заявил, что будет бороться с провокациями правдой. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В этой информационной борьбе наше основное оружие — это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно!» — отметил лидер республики после встречи с министром информации и печати Чечни Ахмедом Дудаевым.

По словам Кадырова, в последнее время против руководства республики развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках. Глава Чечни считает, что западные институты хотят вызвать общественное недовольство и разобщить власть республики с народом. «Нам хорошо известны эти сценарии и их конечная цель. Такую же карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь. Своим инструментом против России наши давние враги используют кучку предателей, продавшихся Европе», — подчеркнул Кадыров, добавив, что эффективность их работы оставляет желать лучшего. При этом Чечне удается успешно пресекать провокации благодаря работе СМИ и гражданского активного общества.

Ранее Госдепартамент США анонсировал санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, напоминает агентство Nation News. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит их за нарушения в республике прав человека. Кадыров, в свою очередь, заявил, что жители республики поддерживают его, передает RT.