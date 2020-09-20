Мать погибшего в ДТП с Ефремовым призналась, что простила актера

Михаила Ефремова простила мать погибшего в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Мать курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, призналась, что простила артиста. По словам Марии Захаровой, у нее было предчувствие смерти сына — накануне происшествия женщине стало очень плохо.

«Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это… А потом… Куда же деваться?! Почему же его (Ефремова — прим. ред.) не прощать… Человек ведь уже умер, — поделилась с изданием «Собеседник» мать погибшего, — Я всегда говорю: «Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось». При этом женщина отметила, что к ней никогда не приезжали адвокаты Ефремова, и никто из родственников не советовался с ней о том, стоит ли принимать помощь от артиста.

Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве в начале июня. Будучи в нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В начале сентября суд признал актера виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Сейчас защита Ефремова просит дать артисту условный срок, пишет агентство Nation News.