Россиянам объяснили, кто оплатит борьбу с кризисом в стране

Правительство РФ планирует повысить налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений, чтобы справится с экономическим кризисом. Таким мнением поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Сейчас очень тяжелая ситуация для бюджета. Поэтому правительство повышает налоговую нагрузку там, где есть возможность», — рассказал Остапкович изданию RT. По его словам, значительная часть средств, которая поступит от уплаты этих налогов, будет направлена на поддержку населения, а именно на «бонусные и социальные программы». Как пояснил Остапкович, правительство за счет налогов пытается простимулировать экономику, забирая деньги у прибыльных предприятий.
Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сфер металлургии и производителей удобрений. Предполагается, что с 1 января 2021 года налог увеличат в 3,5 раза для металлургов и химиков, передает агентство Nation News. В Правительстве объясняют, что данное нововведение поможет привлечь в бюджет страны средства на борьбу с кризисом и коронавирусом.
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