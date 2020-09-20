Россиянам объяснили, кто оплатит борьбу с кризисом в стране

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Георгий Остапкович уверен, что средства, вырученные от налоговых поступлений, пойдут на социальные программы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Правительство РФ планирует повысить налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений, чтобы справится с экономическим кризисом. Таким мнением поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сейчас очень тяжелая ситуация для бюджета. Поэтому правительство повышает налоговую нагрузку там, где есть возможность», — рассказал Остапкович изданию RT. По его словам, значительная часть средств, которая поступит от уплаты этих налогов, будет направлена на поддержку населения, а именно на «бонусные и социальные программы». Как пояснил Остапкович, правительство за счет налогов пытается простимулировать экономику, забирая деньги у прибыльных предприятий.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сфер металлургии и производителей удобрений. Предполагается, что с 1 января 2021 года налог увеличат в 3,5 раза для металлургов и химиков, передает агентство Nation News. В Правительстве объясняют, что данное нововведение поможет привлечь в бюджет страны средства на борьбу с кризисом и коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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