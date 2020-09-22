Соратник Навального раскрыл роль Меркель в его отправке в Берлин

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Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, волков леонид, навальный алексей
Леонид Волков заявил, что Ангела Меркель лично участвовала в отправке Алексея Навального в Германию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Канцлер Германии Ангела Меркель сыграла ключевую роль в отправке блогера Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом заявил соратник Навального Леонид Волков.

«Алексей Навальный во многом жив благодаря ее [Ангелы Меркель] вмешательству», — сказал Волков в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle. По его словам, сторонники блогера смогли переправить в Германию несколько личных вещей Навального, чтобы их смогли изучить местные специалисты.

Стоимость лечения Навального в берлинской клинике «Шарите» станет известна только по окончанию его реабилитации, отметил Волков. Он добавил, что тогда же будет понятно, из каких средств будут оплачиваться услуги немецких медиков.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, напоминает RT. Пилот посадил самолет в Омске, и блогера отправили в местную больницу, после чего доставили в немецкую клинику «Шарите». Там врачи заявили о следах вещества из группы ядов «Новичок» в организме Навального. В РФ считают, что Европа через ситуацию с Навальным хочет дискредитировать Москву, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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