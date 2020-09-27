Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя ситуацию с отменой индексации пенсий работающим гражданам, допустил грубую ошибку. Такое мнение выразил журналист Юрий Пронько.
Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим гражданам. Силуанов объяснил это решение. По его словам, что пожилые граждане «работают и получают ещё заработную плату, которая индексируется».
Пронько отметил, что в отличие от пенсионного обеспечения, ежегодная индексация зарплаты государством не гарантирована. По его словам, большинство работодателей сейчас думают не про индексацию зарплаты, а о возможности сохранить рабочие места. «Элементарные знания в области экономики и финансов у него должны быть. Он же министр финансов», — возмутился Пронько в эфире «
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