27 сентября 2020

Журналист нашел в речи Силуанова о пенсиях грубейшую ошибку. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальные проекты 2018-2024. Курган, силуанов антон, портрет, жест, жест рукой
Пожилые граждане «работают и получают ещё заработную плату, которая индексируется», заявлял Силуанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя ситуацию с отменой индексации пенсий работающим гражданам, допустил грубую ошибку. Такое мнение выразил журналист Юрий Пронько.

Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим гражданам. Силуанов объяснил это решение. По его словам, что пожилые граждане «работают и получают ещё заработную плату, которая индексируется».

Пронько отметил, что в отличие от пенсионного обеспечения, ежегодная индексация зарплаты государством не гарантирована. По его словам, большинство работодателей сейчас думают не про индексацию зарплаты, а о возможности сохранить рабочие места. «Элементарные знания в области экономики и финансов у него должны быть. Он же министр финансов», — возмутился Пронько в эфире «Царьграда».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...