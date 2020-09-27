27 сентября 2020

Моргенштерн запустил новый тренд в TikTok, Бузова уже попробовала

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Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова одна из первых попробовала новый челлендж Моргенштерна Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Рэпер Моргенштерн запустил в TikTok новый челлендж «Успей сказать!» В сториз артист выложил видео, на котором телеведущая Ольга Бузова поучаствовала, но сказать успела с трудом.

«Новый челлендж. Успей сказать: «Эй, проснись!», — написал Моргенштерн в сториз своего Instagram. Рэпер даже выложил, как челлендж выполняет Ольга Бузова. Телеведущей это удалось с трудом.

Суть челленджа — успеть сказать строчку «Эй, проснись! Двадцатый год на дворе!» из песни рэпера Тимати и Моргенштерна «El problema». Главная сложность в том, что на тебя двигается голубая полоска эффекта «Искажение» в TikTok и картинка на видео постепенно застывает. Успеть нужно до того, как искажение пройдет весь экран.

20 сентября, на следующий день после выхода, «El problema» Моргенштерна и Тимати взорвала все российские чарты. Песня вышла на первую строчку популярнейших даже на YouTube.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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