В Кремле оценили призыв Шахназарова определиться со статусом РФ

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия обязана занимать взвешенную позицию по ситуации в Нагорном Карабахе, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

РФ обязана занимать взвешенную и лишенную авантюризма позицию по ситуации в Нагорном Карабахе. С таким заявлением в ходе конференц-колла со СМИ выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление режиссера Карена Шахназарова.

Ранее Шахназаров заявил, что России нужно определиться, кем она является — империей или торговым предприятием. Таким мнением он поделился, рассуждая о роли РФ в ситуации между Арменией и Азербайджаном.

«РФ обязана занимать взвешенную, ответственную и лишенную авантюризма позицию, будучи сопредседателем соответствующей группы ОБСЕ. Только это дает Москве возможность эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта», — заявил Песков во время общения с журналистами.

При этом Шахназаров имеет право на свою позицию, отметил Песков. Он назвал кинорежиссера талантливым и активным общественным деятелем.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, передает телеканал 360. Стороны начали в отношении друг друга боевые действия. Обе страны объявили мобилизацию и продолжают заявлять о своих победах друг над другом.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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