Военные действия в Карабахе продолжаются (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военные действия в Нагорном Карабахе, начавшиеся 27 сентября, продолжались в ночь на понедельник. По последним данным, потери Нагорно-Карабахской республики достигли 59 военнослужащих.

Что происходит в Нагорном Карабахе

В минобороны Армении заявили, что в результате военных действий в Карабахе погибли 200 военных Азербайджана. Тем временем в Азербайджане сообщили о смерти 550 военных Армении. Однако в Ереване эту информацию опровергли. При этом власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии, которые участвуют в боевых действиях в Карабахе.

Также минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими вооруженными силами города Тертер , расположенного на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху. Позже генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели одного и ранении трех жителей города Тертер в результате обстрела.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов заявил, что вооруженные силы страны открыли ответный огонь по военным объектам Армении ради защиты мирных жителей. При этом он сказал, что Армения ведет целенаправленные удары по населенным пунктам Азербайджана.

Реакция других стран на конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха. При этом он осудил действия Армении и подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан. По мнению Эрдогана, мир в регион вернется, когда «Армения оставит оккупированные азербайджанские территории».

Также появились данные о том, что Турция собирается принять участие в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе. Для этих целей в регион планируется перебросить одно из подразделений турецкого спецназа. Однако бывший дипломат РФ Юрий Шипицин считает, что турецкая сторона не будет участвовать в этом конфликте напрямую.

В Кремле заявили, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе является поводом для беспокойства Москвы и других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены, а процесс урегулирования конфликта и его последствий должен перейти в политически-дипломатическое русло.

Однако один из бойцов ЧВК сообщил URA.RU, что бойцы частных военных кампаний России готовы выдвинуться в Нагорный Карабах для участия в военном конфликте. По мнению источника, российские добровольцы не будут сражаться на стороне Азербайджана, поскольку в эту страну «уже прибыли подготовленные боевики из Сирии».

Мнения экспертов

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что Армения готова обратиться к России с просьбой о дополнительной военной помощи , но пока такой необходимости нет. По его словам, сейчас военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана очень плотно развивается. Также Тоганян заявил о необходимости остановить военные действия и отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть урегулирован только политическим путем.

Если конфликт в Нагорном Карабахе не удастся уладить в ближайшие пару дней, то бои в республике окажутся очень ожесточенными. Так считает свидетель конфликта 1988 — 1994, преподаватель УрФУ Валерий Амиров. По его мнению, жесткость конфликта определяется настроением двух стран.

По мнению экс-начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Леонида Ивашова, конфликт в Нагорном Карабахе следует решать на уровне Совета Безопасности ООН . Он выразил опасения, что азиатские члены ОДКБ могут занять «в лучшем случае нейтральную» позицию.