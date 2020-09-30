ПФР перечислил условия досрочного выхода на пенсию в 2020 году

Одним из условий для досрочного выхода является наличие страхового стажа у оставшегося без работы предпенсионера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Закон предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию, если предпенсионер признан безработным. Документ, подтверждающий этот факт, выдает служба занятости населения.

В проекте бюджета ПФР на 2021-й и на плановый период 2022 и 2023 годов говорится, что досрочная пенсия назначается за два года до наступления пенсионного возраста, принимая во внимание переходный период. В 2020 году россияне выходят на пенсию по возрасту в 55,5 лет (женщины) и в 60,5 лет (мужчины). В 2021 году будут действовать уже другие сроки — право выходить на пенсию у женщин наступит в 56,5 лет, а у мужчин — в 61,5 года. Прибавки будут происходить постепенно, и к 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, а для представителей сильного пола — в 65. Для этого необходимо получить подтверждение того, что возможность трудоустроиться отсутствует.

В ПФР также добавили, что важную роль в принятии окончательного решения о предоставлении права досрочного выхода на пенсию играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или лишился ее в результате ликвидации организации. Еще одним условием является наличие страхового стажа у оставшегося без работы предпенсионера. Он должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме этого, у него должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2020 году этот показатель был равен 18,6, пишет «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что в России могут заморозить накопительные пенсии до 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты работника направляются в страховую часть на выплаты сегодняшним пенсионерам. В настоящее время норма действует до 2022 года включительно.