Россия открыла границы с 24 странами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сирийский президент заявил о наличии наемников в Карабахе — в Киргизии пройдут перевыборы — в анализах Навального нашли отравляющие вещества — в Москве усилили режим самоизоляции — открыты границы с 24 странами — пенсионерам могут доплачивать за работу. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 6 октября — в обзоре URA.RU:

Асад заявил о сирийских наемниках в Карабахе

Глава Сирии Башар Асад подтвердил наличие наемников в Нагорном Карабахе. По данным сирийских политиков, сейчас в зоне конфликта находится 322 боевика.

В тоже время, миллиардер Рубен Варданян записал видеообращение, в котором попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

В Киргизии назначили перевыборы

В течение двух недель в Киргизии назначат новые парламентские выборы. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК республики Абдыжапар Бекматов.

Навальный сообщил о сроках возращении в Россию

Блогер Алексей Навальный дал интервью Юрию Дудю. В нем он заявил, когда планирует вернуться в Россию. По словам Навального, медики немецкой клиники впервые столкнулись с таким диагнозом и не могут дать точных сроков восстановления.

Между тем ОЗХО подтвердила наличие в анализах Навального запрещенные вещества.

В Москве ужесточили режим самоизоляции, медики выявили побочные эффекты COVID

Власти заявили о росте зарплат, пенсионеры могут получить дополнительные выплаты

Минимальный размер оплаты труда будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, так как сейчас будет использоваться новая методика расчетов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Пенсионерам, которые во время режима ограничений по коронавирусу находятся на работе, предложили доплачивать МРОТ к получаемой зарплате. С данной инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Кремль волнует ситуация на Камчатке

Загрязнение вод на Камчатке беспокоит президента Владимир Путина. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главе России докладывают о результатах всех анализов.

Путин объявил о создании «Фонда защиты детей»

В России появилась Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Россия открыла границы с 24 странами, «Победа» увеличила вес багажа

Российским авиакомпаниям разрешили полеты в 24 страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Лоукостер «Победа» увеличил допустимый вес провоза багажа с 20 до 32 килограмм.