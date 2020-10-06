Самое важное в России и в мире на 6 октября. В Киргизии назначены новые выборы, в Москве ужесточили карантин, отравление Навального подтвердили

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Россия открыла границы с 24 странами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сирийский президент заявил о наличии наемников в Карабахе — в Киргизии пройдут перевыборы — в анализах Навального нашли отравляющие вещества — в Москве усилили режим самоизоляции — открыты границы с 24 странами — пенсионерам могут доплачивать за работу. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 6 октября — в обзоре URA.RU:

Асад заявил о сирийских наемниках в Карабахе

В Киргизии назначили перевыборы

Навальный сообщил о сроках возращении в Россию

  • Блогер Алексей Навальный дал интервью Юрию Дудю. В нем он заявил, когда планирует вернуться в Россию. По словам Навального, медики немецкой клиники впервые столкнулись с таким диагнозом и не могут дать точных сроков восстановления.
  • Между тем ОЗХО подтвердила наличие в анализах Навального запрещенные вещества.

В Москве ужесточили режим самоизоляции, медики выявили побочные эффекты COVID

Власти заявили о росте зарплат, пенсионеры могут получить дополнительные выплаты

  • Минимальный размер оплаты труда будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, так как сейчас будет использоваться новая методика расчетов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
  • Пенсионерам, которые во время режима ограничений по коронавирусу находятся на работе, предложили доплачивать МРОТ к получаемой зарплате. С данной инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Кремль волнует ситуация на Камчатке

  • Загрязнение вод на Камчатке беспокоит президента Владимир Путина. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главе России докладывают о результатах всех анализов.

Путин объявил о создании «Фонда защиты детей»

  • В России появилась Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Россия открыла границы с 24 странами, «Победа» увеличила вес багажа

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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