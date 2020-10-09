Политолог назвал особенность нового перемирия в Карабахе

Федор Лукьянов считает, что конфликт по Нагорному Карабаху не закончится на действующем перемирии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Статус-кво по Нагорному Карабаху в новом перемирии будет основываться на решении Азербайджана. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Федор Лукьянов.

«С 1994 года статус-кво основывался на военной победе Армении, а сейчас Азербайджан не одержал победу, но продемонстрировал свою военную дееспособность», — сказал Лукьянов. Баку показал, что та ситуация не стабильна и нужен новый статус-кво, считает политолог. По его словам, в дальнейшем конфликт перейдет в политическую сферу, но это не значит, что война окончена.

Как рассказал Лукьянов, при таких противодействиях, как в Карабахе, не сразу удается добиться перемирия. Для стабилизации ситуации требуется несколько раундов дипломатических переговоров. Политолог отметил, что нарушения перемирия не редкость, поскольку могут быть различные провокации.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны объявили о военном положении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Нагорному Карабаху больше не действует, пишет «Национальная служба новостей». Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня, передает агентство Nation News. Переговоры длились более 10 часов. Позднее Минобороны Азербайджана сообщили о ракетном обстреле со стороны Армении.