К закрытию торгов 21 октября курсы евро и доллара снизились на несколько процентных пунктов по отношению к рублю. Цена за евро упала на 0,39% и составила 91,09 рубля. Стоимость доллара снизилась больше на 0,58% и остановилась на уровне 76,75 рубля.
Одновременно с этим продолжают падать нефтяные фьючерсы. Нефть марки Brent сдала позиции на 2,5%, ее цена по окончанию торгов составила 42 доллара за баррель.
Ситуация в России
Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении НДФЛ для части россиян до 15%. Вырученные деньги власти хотят направить на лечение детей. Повышенный подоходный налог не будет распространяться на продажу личного имущества и страховки. Он коснется граждан, чей доход превышает пять млн рублей в год.
Минтруда заявило, что отмена накопительной части пенсии коснется 75,9 млн россиян. Кроме того, в этой системе задействовано 4,7 триллиона рублей. Это делает переход на добровольную пенсионную накопительную модель непростым решением, считает глава ведомства Андрей Пудов.
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