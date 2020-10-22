Для части россиян увеличат подоходный налог до 15% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К закрытию торгов 21 октября курсы евро и доллара снизились на несколько процентных пунктов по отношению к рублю. Цена за евро упала на 0,39% и составила 91,09 рубля. Стоимость доллара снизилась больше на 0,58% и остановилась на уровне 76,75 рубля.

Одновременно с этим продолжают падать нефтяные фьючерсы. Нефть марки Brent сдала позиции на 2,5%, ее цена по окончанию торгов составила 42 доллара за баррель.

Ситуация в России

Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении НДФЛ для части россиян до 15%. Вырученные деньги власти хотят направить на лечение детей. Повышенный подоходный налог не будет распространяться на продажу личного имущества и страховки. Он коснется граждан, чей доход превышает пять млн рублей в год.

Минтруда заявило, что отмена накопительной части пенсии коснется 75,9 млн россиян. Кроме того, в этой системе задействовано 4,7 триллиона рублей. Это делает переход на добровольную пенсионную накопительную модель непростым решением, считает глава ведомства Андрей Пудов.

За последние 10 месяцев в России выросли цены на автомобили . Из-за колебания курса рубля стоимость машин поднялась в среднем на 3-15%. Цены будут продолжать расти до конца года. Больше всего увеличилась стоимость автомобилей BMW, наименьший рост цен показала марка Hyundai.

Ситуация в мире

Экономика Китая первой в мире возобновила рост после пандемии коронавируса. По итогам второго квартала 2020 года ВВП страны поднялся на 3,2% по сравнению с показателями аналогичного периода в 2019. Показатель оказался выше, чем ожидали аналитики.

Клиенты международной платежной системы PayPal смогут покупать, хранить и продавать криптовалюту . Компания сообщила о вводе в электронный кошелек Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют. Позже список может расшириться. Граждане США смогут воспользоваться новой услугой в ближайшее время.

Прогнозы и мнения экспертов

Аналитики считают, что российская экономика сможет выйти на докризисный уровень только через четыре года. По данным Economist Intelligence Unit, в группу стран, потерявших из-за пандемии 10 лет экономического развития, входят также ЮАР и Бразилия. При этом большинство стран G7 восстановятся уже к 2022 году.