Вторая волна COVID снижает избираемость свердловских политиков

Региональное руководство политических партий отправило по домам большинство партийных клерков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса заставила свердловских политиков снизить темпы активности, несмотря на приближающиеся парламентские выборы. Вслед за чиновниками на удаленку стали выходить и работники аппаратов региональных отделений политических партий. По мнению экспертов, уменьшение личных контактов политиков с людьми может снизить их избираемость.

Как сообщили URA.RU в свердловском региональном отделении «Единой России», на формат работы в режиме онлайн перешли 30% сотрудников, как предписывает указ губернатора. «В некоторых отделах остались только руководители», — рассказал замглавы исполкома Максим Бестфатер. Ранее региональное отделение сообщило о приостановке личного приема граждан — свердловчанам предлагают обращаться к депутатам по телефону или с помощью интернет-ресурсов. В свердловском отделении «Справедливой России» также перешли на онлайн прием граждан. «Развиваем онлайн приём, ещё с мая», — прокомментировал председатель областного отделения Андрей Кузнецов.

Коммунисты даже перевыполнили план по уводу сотрудников исполкома на удаленку. «Отправили половину», — констатировал глава обкома КПРФ Александр Ивачев. Коронавирусному протоколу следуют и в ЛДПР. «Часть аппарата переведена на удаленную работу. В частности, пресс-служба работает на дому, юридический отдел работает в „шахматном“ порядке», — поделился глава фракции ЛДПР в свердловском заксобрании Михаил Зубарев.

По словам политолога Михаила Коробельникова, в настоящее время граждан не интересует деятельность политических партий, а уйдя на удаленку, они могут вовсе пропасть из поля зрения свердловчан. Однако те, кто сможет наладить продуктивный диалог с людьми в интернете, получат шанс существенно обогнать конкурентов.