Артемий Лебедев отправился в тур по городам Свердловской области Фото: Instagram, temalebedev

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев восхитился Шигирским идолом в Свердловской областном краеведческом музее в Екатеринбурге. В своем Instagram он отметил, что этому экспонату 11 тысяч лет.

«Древний Египет появился через 5000 лет, а древняя Греция через 7000 лет после того, как уральские мужики вырезали этого идола. Короче, поражает воображение», — написал дизайнер. Лебедив удивился, что никто не летит смотреть на идола через полмира, в аэропорту не висит фотография тотема, и на обложках путеводителей не печатают этот «фантастический объект». «Когда уже в России научатся трезво оценивать свои достижения и перестать считать, что у нас опасно, плохо, уныло и неинтересно?» — задает вопрос блогер.

Кроме краеведческого музея Лебедев побывал в Ельцин-центре и в нескольких городах Свердловской области. Так, он посетил Нижний Тагил, Невьянск, Верхнюю Пышму. Выложив фотографии из музея автомобильной техники УГМК, дизайнер восхитился его масштабами. «Покруче, чем в Катаре!» — подчеркнул Лебедев.

Фото: скрин Instagram Артемия Лебедева