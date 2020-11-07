Если на человека чихнули в общественном месте, ему необходимо поменять маску и перчатки, умыть лицо и промыть нос. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«После контакта с ним [зараженным], например, в лифте, [нужно] обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки», — уточнила Плоскирева в разговоре с РИА «Новости». Она уточнила, что маска и перчатки в общественном месте значительно снизят риск заразиться.
Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни, добавила исследователь. При этом Плоскирева заявила, что препаратов с доказанной эффективностью для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что для лечения коронавируса необходим обычный кислородный баллон. Его нужно использовать при затрудненном дыхании, пишет «Ридус». Однако специалисты FDA считают, что пользоваться кислородными баллонами без особой необходимости не следует — существует риск того, что пациент будет длительно недополучать кислород, что в итоге только ухудшит его состояние.
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