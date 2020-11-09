Доктор Комаровский развеял распространенные мифы о пневмонии

Пневмония не является диагнозом. Это воспалительный процесс в легких, и он может быть бактериальным или вирусным. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Соответствующее видео он разместил на YouTube-канале.
По его словам, для лечения бактериальной пневмонии принято использовать антибиотики, тогда как вирусное заболевание такими препаратами лечить нельзя. В противном случае человек может усугубить течение заболевания. Определить характер пневмонии, как отметил Комаровский, может только специалист. «Медицинская наука давным давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно», — пояснил Комаровский.
Также телеведущий развеял миф о том, что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии является защитой от осложнений. По его словам, в этом случае состояние больного всегда только ухудшается. Врач обратил внимание, что применение антибиотиков при вирусных инфекциях для профилактики увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии в 6-9 раз.
Ранее сообщалось, что потребление антибиотиков в России на фоне пандемии коронавируса выросло. При этом в Минздраве РФ заявили, что их применение при COVID-19 бесполезно. Главная опасность их приема заключается в формировании антибиотико-резистентной микрофлоры, пишет «
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