Доктор Комаровский развеял распространенные мифы о пневмонии

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Для лечения бактериальной пневмонии принято использовать антибиотики, тогда как вирусное заболевание такими препаратами лечить нельзя Фото: Алексей Гущин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пневмония не является диагнозом. Это воспалительный процесс в легких, и он может быть бактериальным или вирусным. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Соответствующее видео он разместил на YouTube-канале.

По его словам, для лечения бактериальной пневмонии принято использовать антибиотики, тогда как вирусное заболевание такими препаратами лечить нельзя. В противном случае человек может усугубить течение заболевания. Определить характер пневмонии, как отметил Комаровский, может только специалист. «Медицинская наука давным давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно», — пояснил Комаровский.

Также телеведущий развеял миф о том, что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии является защитой от осложнений. По его словам, в этом случае состояние больного всегда только ухудшается. Врач обратил внимание, что применение антибиотиков при вирусных инфекциях для профилактики увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии в 6-9 раз.

Ранее сообщалось, что потребление антибиотиков в России на фоне пандемии коронавируса выросло. При этом в Минздраве РФ заявили, что их применение при COVID-19 бесполезно. Главная опасность их приема заключается в формировании антибиотико-резистентной микрофлоры, пишет «Федеральное агентство новостей». Врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов в разговоре с URA.RU заявил, что при отсутствии в организме патогенных бактерий, антибиотик будет циркулировать в крови и уничтожать все, что находится в его спектре действия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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