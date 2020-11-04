Даже при пневмонии на фоне коронавируса в 90% случаев не стоит пить антибиотики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Порядка 90% людей, зараженных коронавирусом, принимают антибиотики, но они необходимы всего 10% заболевших, рассказал в беседе с URA.RU врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов. Прием антибиотиков, по его словам, должен проводиться только при условии, что у человека в организме есть патогенные бактерии.

Ранее сообщалось, что потребление антибиотиков в России на фоне пандемии коронавируса выросло, пишет телеканал 360. При этом в Минздраве РФ заявили, что их применение при COVID-19 бесполезно. Главная опасность их приема заключается в формировании антибиотико-резистентной микрофлоры, пишет « Федеральное агентство новостей ».

«Есть определенные показатели, на которые мы можем ориентироваться: лейкоцитоз, изменение уровня прокальцитонина и так далее. Второе — это определение бактерий в посеве в мокроте либо в еще каких-то выделениях», — поделился Водовозов с URA.RU. Он уточнил, что чаще всего зараженным коронавирусом назначают антибиотики при развитии пневмонии. Однако, как уточнил врач, в 90% случаев пневмония является вирусной, а не бактериальной.

Если принимать антибиотики при отсутствии в организме патогенных бактерий, антибиотик будет циркулировать в крови и уничтожать все, что находится в его спектре действия. «Это могут быть и наши симбиотические бактерии. Это могут быть и наши клетки, которые имеют похожие мишени, потому что у любого антибиотика есть не только прямое действие, но и куча побочек», — уточняет врач.