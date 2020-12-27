Семья челябинского экс-губернатора спасает банкротящийся актив

Представители ПО «Монтажник», контролируемого семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, подали жалобу на арбитражного управляющего Ивана Васина. Информация об этом содержится в базе данных Арбитражного суда Челябинского области, где рассматривается дело о банкротстве компании.
«Недовольство вызвало мое решение привлечь аудиторскую фирму к проверке предприятия, где никогда не проводился сторонний аудит. Соответствующее заявление поступило также в прокуратуру. Пока суд к рассмотрению жалобы не приступил», — рассказал URA.RU арбитражный управляющий.
Представители семьи Дубровских ход процесса не комментируют. Васин ранее заявил, что они оказывают на него давление через правоохранительные органы. «Монтажник» строил конгресс-холл в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Строительство, в которое вложены миллиарды рублей из бюджета, заморожено, возбуждено уголовное дело.
Фирма находится в состоянии банкротства. Кредиторами, — долг перед которыми перевалил за 1 млрд рублей, — заявились дети экс-губернатора Александр Дубровский и Анна Дубровская. «Из заявленной суммы долгов суд, на данный момент, признал 350 млн рублей перед частью кредиторов, заявивших свои претензии. Ни одного представителя семьи Дубровских в этом перечне пока нет», — добавил в разговоре с URA.RU арбитражный управляющий.
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