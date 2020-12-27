27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Семья челябинского экс-губернатора спасает банкротящийся актив

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, тупикин виктор, передерий виталий, недострой, слободской владимир, жест двумя руками, строящееся здание, дубровский борис
Семейная фирма Бориса Дубровского (на переднем плане) обанкротилась, оставив гигантскую стройку в центре Челябиснка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители ПО «Монтажник», контролируемого семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, подали жалобу на арбитражного управляющего Ивана Васина. Информация об этом содержится в базе данных Арбитражного суда Челябинского области, где рассматривается дело о банкротстве компании.

«Недовольство вызвало мое решение привлечь аудиторскую фирму к проверке предприятия, где никогда не проводился сторонний аудит. Соответствующее заявление поступило также в прокуратуру. Пока суд к рассмотрению жалобы не приступил», — рассказал URA.RU арбитражный управляющий.

Представители семьи Дубровских ход процесса не комментируют. Васин ранее заявил, что они оказывают на него давление через правоохранительные органы. «Монтажник» строил конгресс-холл в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Строительство, в которое вложены миллиарды рублей из бюджета, заморожено, возбуждено уголовное дело.

Фирма находится в состоянии банкротства. Кредиторами, — долг перед которыми перевалил за 1 млрд рублей, — заявились дети экс-губернатора Александр Дубровский и Анна Дубровская. «Из заявленной суммы долгов суд, на данный момент, признал 350 млн рублей перед частью кредиторов, заявивших свои претензии. Ни одного представителя семьи Дубровских в этом перечне пока нет», — добавил в разговоре с URA.RU арбитражный управляющий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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