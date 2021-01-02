02 января 2021

В Подмосковье алабаи насмерть загрызли ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки и дачи. Нижневартовск, собака, зима, большая собака, на цепи, алабай, азиатская овчарка, сторожевая собака
Ребенок хотел покормить собак Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Во дворе частного дома в Ивантеевке (Подмосковье) овчарки и алабаи, содержавшиеся в вольере, загрызли 11-летнего мальчика. Трагедия произошла днем 2 января, сообщили прессе правоохранители.

Мать погибшего пришла в этот дом с ним еще и двумя своими детьми 31 декабря. «Около 13.00 в субботу Миша [имя изменено, — прим.ред] пошёл во двор покормить хозяйских собак и, когда мальчик открыл вольеры, свора голодных псов набросилась на ребёнка», — пишет «Московский Комсомолец».

Тело мальчика обнаружил знакомый хозяйки дома. Ребенок долго не возвращался со двора. Мужчина вышел на улицу, обнаружил труп и вызвал экстренные службы. В вольерах содержалось семь немецких овчарок и алабаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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