В Подмосковье алабаи насмерть загрызли ребенка

Во дворе частного дома в Ивантеевке (Подмосковье) овчарки и алабаи, содержавшиеся в вольере, загрызли 11-летнего мальчика. Трагедия произошла днем 2 января, сообщили прессе правоохранители.
Мать погибшего пришла в этот дом с ним еще и двумя своими детьми 31 декабря. «Около 13.00 в субботу Миша [имя изменено, — прим.ред] пошёл во двор покормить хозяйских собак и, когда мальчик открыл вольеры, свора голодных псов набросилась на ребёнка», — пишет «Московский Комсомолец».
Тело мальчика обнаружил знакомый хозяйки дома. Ребенок долго не возвращался со двора. Мужчина вышел на улицу, обнаружил труп и вызвал экстренные службы. В вольерах содержалось семь немецких овчарок и алабаев.
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