Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне Фото: Peter Gonzalez unsplash.com

Сотрудники службы безопасности американского аэропорта сняли с рейса часть пассажиров, поддерживающих действующего президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно из видеозаписи, снятой одним из пассажиров.

«Копы сняли с самолета всех этих людей, потому что они поддерживают Дональда Трампа. Это дурдом», — заявляет оператор.

Ранее сторонники действующего президента ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне с целью воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. Согласно официальным результатам, победу на выборах одержал оппонент Трампа Джо Байден.

По информации агентства Daily News, сторонников Трампа сняли с самолета за дебош. Пассажиры вызвали хаос на борту самолета, выкрикивая «Байден-педофил» и проецируя с помощью светового оборудования на потолок лайнера логотип «Трамп-2020».