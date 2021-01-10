Американцев сняли с авиарейса из-за их лояльности Трампу. Видео

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Клипарт. Peter Gonzalez unsplash. Екатеринбург , сша, вашингтон, америка, капитолий, соединенные штаты америки
Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне Фото: Peter Gonzalez unsplash.com

Сотрудники службы безопасности американского аэропорта сняли с рейса часть пассажиров, поддерживающих действующего президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно из видеозаписи, снятой одним из пассажиров.

«Копы сняли с самолета всех этих людей, потому что они поддерживают Дональда Трампа. Это дурдом», — заявляет оператор.

Ранее сторонники действующего президента ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне с целью воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. Согласно официальным результатам, победу на выборах одержал оппонент Трампа Джо Байден.

По информации агентства Daily News, сторонников Трампа сняли с самолета за дебош. Пассажиры вызвали хаос на борту самолета, выкрикивая «Байден-педофил» и проецируя с помощью светового оборудования на потолок лайнера логотип «Трамп-2020».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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