24 января 2021

Членов КПРФ обязали регистрироваться в мессенджерах и соцсетях. Указание дал Зюганов

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Зюганов посоветовал коммунистам взять на вооружение новые технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В преддверии выборов в Госдуму-2021 необходимо обеспечить поток актуальной информации и зарегистрироваться в мессенджерах и социальных сетях.Такой указ коммунистам на пленуме Центрального комитета дал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Одна из главных задач — серьезно прибавить работу в соцсетях. В частности, речь о трансляциях в режиме стрима. Необходимо также обратить внимание на мессенджеры» — цитирует его «Российская газета». Заюганов привел в пример чаты родителей и соседей в многоквартирных домах. По его мнению, важно внедряться в эти локальные группы и брать на себя инициативу их создания.

Политик отметил, что, освещая партийную тематику, нужно избегать высокопарных, но бессодержательных сообщений. Он посоветовал больше рассказывать о конкретных делах и решении проблем людей. Упор в информационной политике нужно будет сделать на размещение документальных фильмов и специальных репортажей, сообщений о новых книгах и публикациях, «помогающих в борьбе против капитала, учтонил глава КПРФ.

КПРФ решила провести ротацию в руководстве партии до начала кампании по выборам в Госдуму в 2021 году. Ранее очередной съезд с этой целью хотели провести в ноябре, после выборов депутатов. Об этом журналистам рассказали два источника в партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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