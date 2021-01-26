26 января 2021

Свердловский губернатор отменил поездку в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев примет участие в совещаниях по ВКС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил поездку в Сочи. Об этом URA.RU сообщил информированный источник в правительстве региона.

«Поездка в Сочи отменилась. Всю неделю разные ВКС с федеральными структурами», — сообщил инсайдер. В пресс-службе губернатора заявили, что информация о предстоящей командировке в Сочи губернатора не соответствует действительности.

Ранее источники URA.RU анонсировали поездку Евгения Куйвашева в Сочи. Предполагалось, что он примет участие в итоговой конференции Уральской проектной смены в ОЦ «Сириус». Также на неделе прогнозировалась поездка Куйвашева в Каменск-Уральский. В ее ходе губернатор объявил, что его заместителем станет мэр города Алексей Шмыков, как ранее предсказывали инсайдеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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