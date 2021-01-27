88% государственных мобильных приложений российского производства содержат трекеры — программы передающие информацию о пользователях коммерческим компаниям. Большая часть информации уходит американским Google, Facebook и Microsoft. Такие выводы сделали ИТ-эксперты АНО «Информационная культура».
«88% из проанализированных мобильных приложений имеют хотя бы один встроенный сторонний трекер и передают данные коммерческим компаниям», — цитирует «Коммерсантъ» аналитическую записку «Инфокультуры». Всего было изучено 44 государственных мобильных приложения: «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт», «Активный гражданин», «МВД России», «Добродел», «Налоги физлиц» и другие.
В рекламных целях информацию собирает 15% выявленных в госприложениях трекеров. Из них 86% принадлежит компаниям из США: Google, Facebook и Microsoft. Одно из приложений — «Услуги РТ» — использует трекер организации в юрисдикции Японии.
Подписывайтесь на URA.RU в