Юрист: на какую выплату могут претендовать россияне раз в год

Россияне имеют право получить от государства единовременную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Малоимущие россияне имеют право получить от государства единовременную помощь. Выплата регулируется Федеральным законом № 178-ФЗ. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

«Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) разная для каждого региона и исчисляется с учетом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов», — цитирует специалиста агентство «Прайм».

Так, в Московской области ЕМП на одного человека составляет не более 6000 рублей в год. По словам Редина, на крупные выплаты могут рассчитывать жители Ямало-Ненецкого автономного округа. При наступлении экстремальной жизненной ситуации им выплатят 50 тысяч. Однако в регионах могут быть введены дополнительные условия для получения помощи. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе основанием для отказа будет нецелевое использование ранее выделенной помощи, а также неполучение мер соцподдержки.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова отметила, что государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Выплата носит экспериментальный характер и доступна не во всех регионах.

Ранее депутат Госдумы Сергей Калашников заявил URA.RU, что перед осенними выборами в Госдуму власти введут новые социальные выплаты для граждан, но в приоритете получателей будут силовики. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить голосами «Единую Россию».