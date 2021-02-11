Школьники узнают больше об IT-сфере и профессиях в игровой индустрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России запускается проект по бесплатному обучению школьников самым востребованным профессиям — в IT-сфере. Обучающие семинары пройдут с 15 февраля в соцсети «ВКонтакте», сообщили организаторы всероссийского проекта для школьников «Большая перемена».

«В программе обучающих вебинаров школьники узнают об IT-сфере, профессиях в диджитал и в игровой индустрии, а также познакомятся с основами блогинга. В „Клипах“„ВКонтакте“ участники сообщества смогут принять участие в викторине #хочувайти и проверить свои знания об этих профессиях», — говорится в сообщении.

IT — одна из наиболее востребованных сфер в регионах России, подчеркивает руководитель направления «Развитие на основе данных» Университета Национальной технологической инициативы Андрей Комиссаров. «IT — широкое понятие, и найти себя здесь может кто угодно, не только люди с техническим складом ума», — заключил эксперт.

Зарплата программиста, по информации крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter, составляет около 100 тысяч рублей в зависимости от региона. Это в два раза выше среднего дохода населения РФ. По официальным данным Фонда социального страхования, в 2020 году она составила 47 тысяч рублей.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его главная цель — помощь школьникам в выборе профессий и финансовая поддержка образования. В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Расписание вебинаров:

15 февраля в 18:00 (мск) — «Как найти себя в IT: востребованные профессии», декан GeekSchool Илья Акчурин;

18 февраля в 18:00 (мск) — онлайн-вебинар «Профессии в играх: из геймера в разработчики»;

24 февраля в 18:00 (мск) — «Кто такой веб-дизайнер и как делать магию в вебе», преподаватель GeekSchool Роман Кужель;

С 1 по 5 марта в сообществе «Большая перемена» — видеокурс по блогингу и «Клипам» «ВКонтакте» и тематический челлендж. Приз — обучающие курсы от GeekSchool. Д ата и место проведения: 15 февраля—5 марта 2021 года, сообщество «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте».