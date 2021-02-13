Иммунолог оценил слова Мясникова о приближении новой пандемии

Вирусы гриппа достаточно хорошо изучены в отличие от COVID-19, и нет проблем с созданием вакцины, как бы возбудители ни мутировали. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, комментируя слова доктора Александра Мясникова о приближении более опасной пандемии.
«Сейчас такой переломный момент, когда люди в вакцинацию поверили и начинают активно записываться на прививку. Поэтому я не вижу с гриппом особых проблем», — рассказал Болибок в беседе с «Вечерней Москвой». Однако, по его словам, помимо вакцин необходимо иметь резервы для оказания медицинской помощи и для перестройки в случае надобности промышленности. Это позволит быстрее запустить производство лекарств и средств защиты.
Иммунолог отметил, что опыт пандемии приведет к созданию центров расширенного контроля за вирусными инфекциями. По его словам, не стоит бояться, но нужно быть готовыми.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем SARS-CoV-2. Новая инфекция может прийти двумя путями. Первый — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А второй — когда начнет переходить уже от человека к человеку.
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