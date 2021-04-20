Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропавших бриллиантах актрисы

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева не получила украшений бабушки после ее смерти. Бриллианты артистки пропали после ее смерти. Об этом Королева заявила журналистам.
«К сожалению, после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда — вопрос к Люсиному вдовцу (кинопродюсер Сергей Сенин, — прим.ред.)», — пишет «Комсомольская правда».
Внучка Гурченко, по ее собственным словам, не общается с вдовцом актрисы. Королева считает несправедливым, что все имущество советской актрисы досталось не родственникам, а мужчине, с которым Гурченко провела последние годы жизни.
Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года из-за сердечной недостаточности. Ей было 75 лет.
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