20 апреля 2021

Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропавших бриллиантах актрисы

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Родственники Людмилы Гурченко не знают, куда пропали бриллианты актрисы Фото:

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева не получила украшений бабушки после ее смерти. Бриллианты артистки пропали после ее смерти. Об этом Королева заявила журналистам.

«К сожалению, после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда — вопрос к Люсиному вдовцу (кинопродюсер Сергей Сенин, — прим.ред.)», — пишет «Комсомольская правда».

Внучка Гурченко, по ее собственным словам, не общается с вдовцом актрисы. Королева считает несправедливым, что все имущество советской актрисы досталось не родственникам, а мужчине, с которым Гурченко провела последние годы жизни.

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года из-за сердечной недостаточности. Ей было 75 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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