Раскрыт новый вид мошенничества с iPhone 17

Мошенники предлагают оформить предзаказ на iPhone 17 по ценам, которые доходят до полумиллиона рублей. Специалисты Роскачества выявили более 20 фишинговых сайтов имитирующих популярные магазины техники.
«Пользователи попадают на сайты через контекстную рекламу или спам-рассылки в мессенджерах, злоумышленники тщательно копируют дизайн и логотипы реальных магазинов, но используют домены с опечатками и подменой символов», — заявили исследователи Центра цифровой экспертизы Роскачества в разговоре с Lenta.ru. Для предзаказа телефона сайт-обманка требует предоплату, размер которой составляет от 50 до 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что старт продаж iPhone 17 в России намечен на 20 сентября, а цены на новые устройства в первые дни могут превышать 500 тысяч рублей, что создает благоприятные условия для появления мошеннических схем. Кроме того, на рынке уже появлялись поддельные iPhone, разработанные на основе утечек о дизайне новых моделей, что также способствует росту числа фишинговых сайтов и попыток обмана покупателей.
