Технологи назвали сорта сыров, опасные для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется ограничить употребление плавленых сыров и пармезана, отдавая предпочтение мягким и нежирным сортам. Об этом сообщила директор экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Сидорова.
«При проблемах с сердцем и сосудами рекомендовано выбирать сыры с пониженным содержанием жира и соли из пастеризованного молока. Жирность мягких, молодых сортов обычно не превышает 10–20%, что делает их приемлемыми для людей, контролирующих уровень холестерина», — сказала Сидорова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Как отмечает специалист, твердые и выдержанные сорта сыра, в числе которых пармезан, чеддер и российский, характеризуются высоким содержанием соли и жиров. По словам технолога, чрезмерное употребление соли увеличивает риск развития гипертонии. Это связано с тем, что соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к увеличению объема крови и, как следствие, к возрастанию нагрузки на сосудистые стенки.
«У людей с гипертонией и атеросклерозом, в зависимости от индивидуальных особенностей организма и тяжести заболевания, возможно обострение состояния при регулярном употреблении этих сыров в большом количестве», — рассказала специалист.
Сидорова также обратила внимание на необходимость более осторожного отношения к потреблению плавленых сыров, так как в их состав зачастую включают фосфаты — соли фосфорных кислот. Данные вещества применяются в пищевой промышленности для повышения вкусовых качеств, улучшения текстуры продукции и увеличения срока хранения. Кроме того, фосфаты могут выполнять функции эмульгаторов, стабилизаторов, разрыхлителей и регуляторов кислотности.
Ранее Сидорова в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала, как правильно выбрать сыр. По ее словам, корка должна быть ровной, тонкой, без повреждений и тонкого подкоркового слоя. Поверхность сыра должна быть чистой. На разрезе он должен иметь равномерно расположенный рисунок, состоящий из глазков неправильной, угловатой или щелевидной формы — в зависимости от вида этого продукта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.