Росстат раскрыл, какие продукты подорожали в РФ сильнее всего

Цены растут уже девять месяцев подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

За неделю с 13 по 19 апреля в России сильно подорожали морковь, белокочанная капуста, картофель и яйца. Об этом свидетельствует отчет Росстата.

«Цены на морковь выросли в среднем по стране на 1,7%, на белокочанную капусту — на 1,6%, картофель подорожал на 1,5%», — передает данные телеканал 360.

Яйца подорожали на 1,5%, баранина — на 0,6%, свинина, сахар, лук и гречка — на 0,5%. Также выросли цены на яблоки (+0,4%), подсолнечное масло (+0,3%) и огурцы (+0,2%). Всего на 0,1% подорожали вареные колбасы, а также мясные и фруктовые консервы. При этом помидоры подешевели на 1,4%, водка — на 0,2%, молоко — на 0,1%.

В ближайшие два года существенно подорожают соя, масличные культуры и зерно, считают аналитики. По их данным, стоимость некоторых товаров продолжит расти из-за снижения предложения на фоне пандемии, роста цен на нефть и инфляционных ожиданий. Рост цен на продукты в мире достиг уровня июня 2014 года, передает « Утро.ру ». Отмечается, что цены растут уже десять месяцев подряд.