ЦБ РФ предложили ужесточить контроль над кредитными кооперативами

Центробанку предложили ряд мер контроля кредитно-потребительских кооперативов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кредитно-потребительские кооперативы (КПК) могут обязать страховать средства пайщиков, ограничить их присутствие и ввести для КПК субсидиарную ответственность. С этими и другими инициативами Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к Центробанку.

«На встрече с ЦБ было предложено: введение ограничений по способам информирования граждан и рекламе предложений КПК, а также коррекция законодательства путем ограничения возможности инвестирования средств неквалифицированным инвесторам», — пишет « Коммерсант ». Также ОНФ предлагают ряд законодательных инициатив. К примеру, создание системы страхования вложений, расширить контроль над КПК на период банкротства, ограничения по географии деятельности кооперативов и другие.

Издание отмечает со ссылкой на ОНФ, что потребительские кооперативы обладают всеми признаками финансовых пирамид, но лакуны в законодательстве позволяют их создателям уходить от ответственности. К примеру, в ХМАО полиция ищет пострадавших от деятельности КПК «Югра». Ущерб измеряется десятками миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект, согласно которому средства материнского капитала нельзя будет использовать для погашения ипотеки в кредитных потребительских кооперативах (КПК).