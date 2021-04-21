21 апреля 2021

ЦБ РФ предложили ужесточить контроль над кредитными кооперативами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, центробанк, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк россии
Центробанку предложили ряд мер контроля кредитно-потребительских кооперативов. Фото:

Кредитно-потребительские кооперативы (КПК) могут обязать страховать средства пайщиков, ограничить их присутствие и ввести для КПК субсидиарную ответственность. С этими и другими инициативами Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к Центробанку.

«На встрече с ЦБ было предложено: введение ограничений по способам информирования граждан и рекламе предложений КПК, а также коррекция законодательства путем ограничения возможности инвестирования средств неквалифицированным инвесторам», — пишет «Коммерсант». Также ОНФ предлагают ряд законодательных инициатив. К примеру, создание системы страхования вложений, расширить контроль над КПК на период банкротства, ограничения по географии деятельности кооперативов и другие.

Издание отмечает со ссылкой на ОНФ, что потребительские кооперативы обладают всеми признаками финансовых пирамид, но лакуны в законодательстве позволяют их создателям уходить от ответственности. К примеру, в ХМАО полиция ищет пострадавших от деятельности КПК «Югра». Ущерб измеряется десятками миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект, согласно которому средства материнского капитала нельзя будет использовать для погашения ипотеки в кредитных потребительских кооперативах (КПК).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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