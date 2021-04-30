Словенский философ вызвал Бастрыкина на дебаты

Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела студенческого журнала DOXA. Его видеообращение издание опубликовало в своем YouTube-канале.
По словам философа, Бастрыкин координирует действия правоохранительных органов по отношению к DOXA. «Он, как я изучил, образованный человек, опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо подискутировать с ним об этих убеждениях. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, поскольку я искренне беспокоюсь о России», — заявил Жижек.
По данным VSE42.Ru, 14 апреля в редакции московского независимого студенческого журнала DOXA прошел обыск по делу о вовлечении подростков в совершение опасных действий. После чего в Следственном комитете прошел допрос редакторов Владимира Метелкина, Наташи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Армена Арамяна. По версии журнала, причиной задержания стало видео в поддержку студентов, которые участвовали в митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Басманный суд Москвы вынес решение, что редактору независимого студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину до 14 июня запрещено пользоваться средствами связи и общаться с кем-то, кроме родственников и следователя.
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