30 апреля 2021

Словенский философ вызвал Бастрыкина на дебаты

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Словенский философ вызвал на дебаты главу СК РФ Фото:

Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела студенческого журнала DOXA. Его видеообращение издание опубликовало в своем YouTube-канале.

По словам философа, Бастрыкин координирует действия правоохранительных органов по отношению к DOXA. «Он, как я изучил, образованный человек, опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо подискутировать с ним об этих убеждениях. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, поскольку я искренне беспокоюсь о России», — заявил Жижек.

По данным VSE42.Ru, 14 апреля в редакции московского независимого студенческого журнала DOXA прошел обыск по делу о вовлечении подростков в совершение опасных действий. После чего в Следственном комитете прошел допрос редакторов Владимира Метелкина, Наташи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Армена Арамяна. По версии журнала, причиной задержания стало видео в поддержку студентов, которые участвовали в митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Басманный суд Москвы вынес решение, что редактору независимого студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину до 14 июня запрещено пользоваться средствами связи и общаться с кем-то, кроме родственников и следователя.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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