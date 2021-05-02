02 мая 2021

Пушилин предупредил о резне в Донбассе из-за идеи Зеленского

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Украина. Славянск. 26.04.2014, пушилин денис
Условия Минских соглашений не должны меняться, считает Денис Пушилин Фото:
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Война на Украине

Изменение Минских соглашений может привести к резне в Донбассе. С таким заявлением, комментируя предложения президента Украины Владимира Зеленского, выступил глава непризнанной ДНР Денис Пушилин.

«Это будет резня, мы в этом убеждены», — сказал Пушилин РИА «Новости». По мнению Пушилина, таким образом президент Украины хочет вернуть контроль над ДНР, а изменение Минских соглашений будет означать их отмену. Пушилин напомнил, что ДНР не отказывается от переговоров с Киевом, однако Украина не реагирует на предложения.

Ранее президент Зеленский предложил видоизменить Минские соглашения, напоминает RT. Одновременно с этим глава государства призвал расширять нормандский формат, включив в него Великобританию и Канаду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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