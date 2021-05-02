Пушилин предупредил о резне в Донбассе из-за идеи Зеленского

Изменение Минских соглашений может привести к резне в Донбассе. С таким заявлением, комментируя предложения президента Украины Владимира Зеленского, выступил глава непризнанной ДНР Денис Пушилин.
«Это будет резня, мы в этом убеждены», — сказал Пушилин РИА «Новости». По мнению Пушилина, таким образом президент Украины хочет вернуть контроль над ДНР, а изменение Минских соглашений будет означать их отмену. Пушилин напомнил, что ДНР не отказывается от переговоров с Киевом, однако Украина не реагирует на предложения.
Ранее президент Зеленский предложил видоизменить Минские соглашения, напоминает RT. Одновременно с этим глава государства призвал расширять нормандский формат, включив в него Великобританию и Канаду.
Подписывайтесь на URA.RU в