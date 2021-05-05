Часть россиян получит выплаты по упрощенной схеме

Инвалидам боевых действий упростят получение выплаты от государства — теперь ее можно оформить не выходя из дома. Об этом сообщает мингосуправления Московской области.
«Ранее для получения услуги нужно было ежегодно лично обращаться в соцзащиту или МФЦ по месту жительства, собирать и приносить все необходимые документы. Теперь инвалиды, которые имеют право на льготы, могут оформить денежные выплаты без очередей и посещения инстанций, на региональном портале госуслуг», — рассказал глава ведомства Максим Рымар. Его слова приводит издание «Подмосковье сегодня». Сообщается также, что воспользоваться льготой могут жители Подмосковья с инвалидностью первой группы, полученной в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане.
Ранее сообщалось, что тружеников тыла могут уравнять в социальных правах с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны. Это будет сделано из-за того, что ветеранов ВОВ с каждым годом становится все меньше.
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