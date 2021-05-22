Детский омбудсмен предложила казнить педофилов

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В России подняли вопрос об отмене моратория на смертную казнь для педофилов Фото:

В России следует поднять вопрос об отмене моратория на смертную казнь для педофилов. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен считает, что педофилов нужно казнить или хотя бы подумать об их пожизненном заключении. «Я за то, чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. <…> Я считаю, что нужно подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов. Если это невозможно сейчас и общество к этому не готово, то, по крайней мере, надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силы, их труд использовать на благо общества», — заявила Мишонова РИА «Новости».

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь для тех, кто растлевал несовершеннолетних, уже обсуждался в Госдуме. В частности, зампредседателя «Справедливой России» Олег Нилов называл их «нелюдями, зверьми в человеческой шкуре», приводит слова депутата «Национальная служба новостей». В числе других наказаний за развращение детей депутаты предлагали химическую кастрацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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