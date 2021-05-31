Жители ХМАО могут накопить на квартиру за пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Проще всего накопить на условную квартиру оказалось жителям Ненецкого автономного округа. На третьем месте — Ханты-мансийский автономный округ. К таким выводам пришли специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По расчетам аналитиков, до пандемии коронавируса условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы (с учетом ряда допущений) накопить на условную квартиру за восемь лет. В настоящее время ситуация изменилась в худшую сторону. В прошлом году этот срок увеличился на год.

«Проще всего купить жилье по итогам 2020 года оказалось жителям Ненецкого АО и Магаданской области — накопить на квартиру они могут всего за три года. В Ханты-Мансийском АО на это потребуется 5 лет», — пишет «Российская газета». На последнем месте находится республика Тыва, где на это уйдет 67 лет.