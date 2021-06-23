В Кремле отреагировали на нарушения у производителя «Спутника V»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, вакцина, вакцинация, спутник v, гам-ковид-вак
Нарушения, найденные на производстве вакцины, устранены Фото:
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Коронавирус COVID-19

Нарекания со стороны Всемирной организации здравоохранения по отношению к одному из производителей российской вакцины «Спутник V» приняты во внимание и исправлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Действительно, имели место нарекания со стороны контролирующей группы [ВОЗ]. Насколько известно, они приняты во внимание и все, что нужно было исправить, исправлено», — рассказал Песков.

Он уточнил, что за производителями вакцин осуществляется самый жесткий контроль. Ранее инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения на заводе «Фармстандарт» в Уфе, который занимается производством вакцины «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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