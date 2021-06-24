ФСБ поймала россиянина, работавшего на спецслужбы Украины

В Крыму задержали мужчину за сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ФСБ заявили о задержании жителя Симферополя, который, по данным силовиков, собирал для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В ведомстве отметили, что гражданин РФ получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации.

Согласно данным ФСБ, Украина планировала использовать сведения о полетах против безопасности РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).