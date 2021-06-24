ФСБ поймала россиянина, работавшего на спецслужбы Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
В Крыму задержали мужчину за сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации Фото:

Сотрудники ФСБ заявили о задержании жителя Симферополя, который, по данным силовиков, собирал для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В ведомстве отметили, что гражданин РФ получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации.

Согласно данным ФСБ, Украина планировала использовать сведения о полетах против безопасности РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...