«ВСМПО-Ависма» разыграет путевки в Турцию для привитых от COVID

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) организовала розыгрыш призов для своих сотрудников, которые поставят прививку от коронавируса до начала августа. О старте акции URA.RU сообщили в пресс-службе титановой компании.
«Работники предприятия, поставившие прививку до 31 июля (в том числе и только первый компонент), станут участниками розыгрыша ценных призов. В рамках лотереи будут разыграны четыре путевки на двоих в Турцию, 100 сертификатов в магазин бытовой техники номиналом по 5 000 рублей, 10 велосипедов, 10 телевизоров и т. д. Розыгрыш пройдет в начале августа и будет транслироваться в прямом эфире в официальном аккаунте „ВСМПО-Ависма“ в Instagram», — сообщили в компании.
Прививочная кампания в корпорации началась в январе 2021 года. В компании работает более 18 тысяч сотрудников: 12 тысяч рабочих в Верхней Салде, еще около пяти тысяч — в Березниках (Пермский край).
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. По итогам первых трех месяцев текущего года корпорация получила прибыль в размере 2,95 млрд рублей (годом ранее за тот же период предприятие понесло убыток в 8,1 млрд рублей). При этом акционеры титанового гиганта не получат дивиденды по итогам прошлого года.
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