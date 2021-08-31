Гартунг стал самым крупным инвестором у эсеров на выборах

У Валерия Гартунга (в центре), его сыновей Дмитрия (слева) и Андрея (справа) бизнес семейный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг стал самым крупным инвестором, среди кандидатов от партии «Справедливая Россия — За правду», вложивших свои деньги в российские акции. Это следует из декларационных данных кандидатов, опубликованных ЦИК РФ.

«Среди 302 кандидатов от партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ нашлось 36 инвесторов. Их общий пакет российских акций оценивается в 1,21 млрд рублей — во многом за счет депутата Госдумы Валерия Гартунга (доход — 39,3 млн руб.). Ему и его семье принадлежит Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ)», — сообщает РБК, проанализировав декларации кандидатов.

В РБК также отметили, что кроме Гартунга кандидаты-эсеры инвестировали свои средства в розничные сети (5% портфеля), «Газпром» (4%), ИТ- и телеком-компании (3%). Гартунг приобрел акции ЧКПЗ в 1996 году и два года руководил заводом. Сейчас эту должность занимает его сын Андрей. Семье Гартунга принадлежит еще несколько крупных бизнес-активов.

Среди кандидатов в Госдуму от всех партий наиболее востребованы акции таких компаний как «Газпром», Сбербанк, Лукойл, МТС, ВТБ, «Магнит», «Северсталь», ВТБ, Алроса, «Сургутнефтегаза» и «Интер РАО». Больше всего инвесторов среди кандидатов от «Единой России», а меньше всего от «Коммунистов России».