Политтехнолог предрек Медведеву новую должность на мировом уровне

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в будущем мог бы стать главой одной из международных организацией. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский.
Он прокомментировал статью Медведева «Шесть уроков пандемии». «Ключевой вывод, который мы можем сделать из статьи Дмитрия Медведева — это его собственные новые карьерные варианты и перспективы. Потому что его то по-прежнему сватают в преемники Владимиру Владимировичу Путину, то в министры иностранных дел, то в председатели Конституционного суда. Напрашивается само собой: почему бы Дмитрию Анатольевичу не стать международным чиновником? Тем более здесь обнаруживает себя очень важная тенденция», — заявил Белковский в эфире радио «Эхо Москвы».
Белковский считает, Медведев может возглавить одну из международных организаций. Косвенным подтверждение наличия у него таких намерений является статья о пандемии.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил кандидатуру Медведева на пост председателя Конституционного суда. По его мнению, Медведев в силах обеспечить защиту прав человека, потому что в душе «он больше либерал, чем диктатор».
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