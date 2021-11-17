В Пинске (Брестская область) республики Беларусь фотограф сняла школьников на выпускной альбом с ЛГБТ-символикой и оружием. Некоторые кадры были опубликованы в instagram-аккаунте фотографа.
«Нестандартные фотографии. Решили с выпускниками устроить что-то в американском стиле», — написала Наталья Кулага у себя в instagram.
На некоторых кадрах, которые опубликовала фотограф, несовершеннолетние показывают неприличные жесты руками, целятся друг в друга из пистолета. Также в сторис были опубликованы изображения, где две девушки целуются.
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