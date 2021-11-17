Фотограф сняла на выпускной альбом школьников с оружием и ЛГБТ. Фото

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Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, бантики
Изображения были опубликованы в instagram-аккаунте фотографа Фото:

В Пинске (Брестская область) республики Беларусь фотограф сняла школьников на выпускной альбом с ЛГБТ-символикой и оружием. Некоторые кадры были опубликованы в instagram-аккаунте фотографа.

«Нестандартные фотографии. Решили с выпускниками устроить что-то в американском стиле», — написала Наталья Кулага у себя в instagram.

На некоторых кадрах, которые опубликовала фотограф, несовершеннолетние показывают неприличные жесты руками, целятся друг в друга из пистолета. Также в сторис были опубликованы изображения, где две девушки целуются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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