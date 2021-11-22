Илья Варламов считает, что не бывает хороших детских домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Илья Варламов, комментируя скандал в Кипельском детском доме (Курганская область), заявил, что не бывает хороших детских домов. Их существование в России он назвал позором. Свое мнение Варламов озвучил в блоге «Че происходит».

«Вообще, это страшная тема — то, что происходит в детских домах, и то, что происходит в некоторых семьях. Запомните, друзья, нет хороших детских домов. И вообще, существование в нашей стране детских домов — это позор», — заявил Варламов.

Он отметил, что в некоторых российских регионах детских домов нет вообще, так как там не принято, что ребенок может остаться без родителей и родственников. «Детские дома — это ужасные заведения. Там нет заботы, нет любви. А человек становится человеком, когда его любят. Нам нужно как можно скорее к этому прийти, чтобы в России не было такого понятия, как детский дом», — добавил блогер.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении 16-летнего воспитанника Кипельского детдома возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стало видео с издевательствами над малолетним ребенком, опубликованное в соцсетях. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц. После этого в детдомах Курганской области начались масштабные проверки. Начальнику главного управления соцзащиты населения региона Анастасии Золотухиной внесено прокурорское представление. Областные власти заявили, что уволят воспитателей, допустивших издевательства, а некоторых сотрудников детдома привлекут к дисциплинарной ответственности.