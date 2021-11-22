В России идут разработки самого точного экспресс-теста на COVID

В России разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус, который за 15 минут позволит узнать, болен человек или нет. Над системой работают специалисты Роспотребнадзора. Цикл испытаний запланирован на начало 2022 года.
Система нацелена на два участка генома вируса. Если в одном из них произойдет мутация, то благодаря тому, что второй участок останется неизменным, тестовая система обнаружит возбудитель COVID-19, сообщают «Известия».
По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, LAMP — это новый метод, позволяющий выявить одновременно два участка генома вируса. В случае возникновения мутации в одном из них, второй геном может совершенно не изменится, поэтому тест-система с высокой точностью обнаружит наличие SARS-CoV-2. Разработчики утверждают, что тест будет крайне точен, так как выбранные участки, а именно фрагменты гена полипротеина SARS-CoV-2, а также один из генов поверхностного белка не показывают высокой изменчивости.
Как заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, после четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить COVID-19 снижается. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат.
Подписывайтесь на URA.RU в